52% українців після війни готові довірити владу військовим  (опитування)

52% українців вважають, що військові та наближені до них особи можуть утворити політичну силу, якій можна буде довірити владу після війни. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Українців запитали, якій політичній силі вони можуть довірити країну після війни.

На думку 62% опитаних, така політична сила може з’явитися з вже існуючих політичних партій. Водночас 50% з тих самих респондентів вважають, що найбільше вони могли б довіритись тим, хто має відношення до військового середовища.

Загалом останню тезу підтримують 52% людей з усіх регіонів України.

Ще 30% українців думають, що політична сила, якій можна довірити владу після війни, може утворитися з волонтерських спільнот, 25% – з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 23% – з уже існуючих політичних партій, 19% – з організацій громадянського суспільства, 8% – з бізнес-середовища.

Опитування Центру Разумкова проводилось методом face-to-face з 21 по 27 вересня 2023 року в рамках програми сприяння громадській активності “Долучайся!”, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Соціологи опитали 2016 повнолітніх громадян по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Теоретична похибка – не вище 2,3%.