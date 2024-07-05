5 липня Укренерго збільшило обсяги відключень

5 липня, дві черги відключень застосовуватимуться із 11:00 до 15:00. В решту годин обмежуватимуться споживачі трьох черг.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Сьогодні, 5 липня, обленерго з 11:00 до 15:00 будуть застосовувати 2 черги графіків погодинних відключень, в інші години доби – 3 черги”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 4 липня з 14:00 до 21:00 для подолання значного дефіциту в системі, зменшення обсягу обмежень споживання та підтримки резервів Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Польщі та Словаччини.

Сьогодні з 11:00 до 15:00 Україна аварійно прийматиме надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі.

Імпорт електроенергії 5 липня запланований упродовж доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 35 851 МВт-год. Експорт відсутній.