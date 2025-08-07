30 серпня — крайній термін, коли військові після СЗЧ ще можуть поновитися зі збереженням виплат

Державне бюро розслідувань нагадує, що до 30 серпня 2025 року військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу без кримінальної відповідальності. Закон передбачає поновлення усіх виплат і забезпечення, якщо боєць ухвалить рішення добровільно повернутися до лав ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

8 травня президент України підписав Закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення, — йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці після СЗЧ за рішенням суду також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Правило поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року та тих, кому термін військової служби призупинений.

За даними Державного бюро розслідувань, завдяки цьому Закону з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.