Суспільство

19 бійців 128 ОГШБ загинули від удару окупантів  

6 Листопада 2023 12:23
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військові, загиблі

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.

Про це повідомляє 128 ОГШБ у Telegram.

“Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади… Загинули кращі наші бійці… Обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі”.

Повідомляється, що наразі проводиться “ретельна перевірка усіх обставин трагедії”.

“До її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію”, − підсумували у 128-й ОГШБ.


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