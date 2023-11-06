19 бійців 128 ОГШБ загинули від удару окупантів  

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.

Про це повідомляє 128 ОГШБ у Telegram.

“Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади… Загинули кращі наші бійці… Обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі”.

Повідомляється, що наразі проводиться “ретельна перевірка усіх обставин трагедії”.

“До її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію”, − підсумували у 128-й ОГШБ.