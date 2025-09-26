        Кримінал

        188 айфонів на 4 млн грн: митники знайшли схованку в запасному колесі

        Сергій Бордовський
        26 Вересня 2025 17:46
        У пункті пропуску «Шегині–Медика» митники затримали мікроавтобус Renault Trafic, у якому було приховано партію з 188 смартфонів Apple iPhone 14. Про це повідомила Львівська митниця.

        Митники у «Шегинях» виявили 188 iPhone 14 вартістю 4 млн грн / Фото: Державна митна служба України

        Під час огляду транспортний засіб під керуванням громадянина України митники за допомогою портативного ручного сканера знайшли партію телефонів у запасному колесі мікроавтобуса.

        Орієнтовна вартість вилучених гаджетів становить близько 4 мільйонів гривень.

        За фактом порушення митних правил складено протокол за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Наразі триває документування правопорушення.


