188 айфонів на 4 млн грн: митники знайшли схованку в запасному колесі

У пункті пропуску «Шегині–Медика» митники затримали мікроавтобус Renault Trafic, у якому було приховано партію з 188 смартфонів Apple iPhone 14. Про це повідомила Львівська митниця.

Митники у «Шегинях» виявили 188 iPhone 14 вартістю 4 млн грн / Фото: Державна митна служба України

Під час огляду транспортний засіб під керуванням громадянина України митники за допомогою портативного ручного сканера знайшли партію телефонів у запасному колесі мікроавтобуса.

Орієнтовна вартість вилучених гаджетів становить близько 4 мільйонів гривень.

За фактом порушення митних правил складено протокол за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Наразі триває документування правопорушення.