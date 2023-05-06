Путін став на бік Шойгу в конфлікті з Пригожиним – WP

Погроза Євгена Пригожина вивести свої війська з Бахмута, відображена в нецензурних відео, на яких він звинувачує російських військових у загибелі десятків тисяч своїх солдатів в Україні, була лише останнім залпом за останні місяці – тривала ворожнеча між групою найманців і військовим керівництвом Росії за вплив на війні і славу на полі бою.

Про це повідомляє Washington Рost.

У той час як Пригожин очолив криваву кампанію Росії із захоплення східноукраїнського міста за допомогою нещодавно звільнених каторжників, він також був залучений у публічну боротьбу з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим, які, за його словами, заперечували його сил боєприпасів і живої сили.

Раніше непубліковані документи розвідки США свідчать про те, що військове керівництво намагалося відповісти Пригожину, і керівник Вагнера звернувся особисто до президента Володимира Путіна з проханням втрутитися.

Проте, що його благання не були почуті, а загроза відмовитися від бою в Бахмуті — найдовшої та найзапеклішої битви у війні — є останньою спробою вчепитися за визначну роль у вторгненні.

Незрозуміло, чи це спрацює. Кінцевим терміном виведення своїх бійців Пригожин призначив 10 травня.

Оприлюднені документи свідчать про те, що російське військове керівництво було розчароване гострими публічними нападками Пригожина та обговорювало, як скасувати його критику.