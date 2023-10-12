Суспільство

ЗСУ знищили міст у тилу окупантів на Донеччині

12 Жовтня 2023 17:49
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Сили оборони знищили міст на трасі “Горлівка-Ясинувата”, що знаходиться у тилу окупантів на Донеччині.

Ця ділянка траси вже довгий час знаходиться під українським вогневим контролем. Як повідомляють самі окупанти, по ній періодично наносились артилерійські удари, однак рух не був паралізований.

Цим маршрутом росіяни користувалися для швидкого перекидання сил та ресурсів між окупованою Горлівкою та Донецьком.

На опублікованих кадрах можна побачити, що нанесений удар спричинив серйозні ушкодження інфраструктурного об’єкту. Його швидке відновленння навряд можливе.


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