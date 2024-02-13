ЗСУ збили російську ракету Х-59 на підльоті до Одеси

Російські війська у вівторок, 13 лютого, атакували Одесу керованою авіаційною ракетою Х-59. Українські сили збили ракету на підльоті до міста.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони Півдня.

«Ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 із літаків тактичної авіації, які маневрували над акваторією Чорного моря. Силами протиповітряної оборони ракету збито на підльоті з моря до міста», — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що уламки збитої ракети пошкодили недобудову та скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні. За їхніми даними, постраждалих не зафіксували.