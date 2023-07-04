Суспільство

ЗСУ вибивають окупантів на Бахмутському напрямку – Генштаб

4 Липня 2023 11:31
32
читать на русском →
бахмут, генштаб, зсу

Речник Генерального штабу Збройних Сил Андрій Ковальов повідомив, що північніше та південніше міста Бахмут захисники продовжують чинити тиск на противника і вибивають окупантів з раніше захоплених рубежів.

Про це повідомляє Military Media Center

“Мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої”.

Водночас, за його словами, українські військові продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Липня 2023 10:51
31

Росіяни будують у Татарстані завод з виробництва БПЛА Shahed: Іран надає допомогу
4 Липня 2023 12:18
31

Експерт повідомив, коли вартість бензину сягне піку
4 Липня 2023 10:16
112

Росія удосконалила тактику, яка уповільнює контрнаступ ЗСУ – британська розвідка 
4 Липня 2023 10:00
19

Внаслідок ворожого артобстрілу у Херсоні загинуло 2 людей 
4 Липня 2023 08:13
20

За минулу добу відбулось понад 40 бойових зіткнень між ЗСУ то ворогом – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
усі думки