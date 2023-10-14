ЗСУ вперше стали вистрілювати більше снарядів на день, ніж армія рф

Збройні Сили України вперше з початку великої війни почали вистрілювати більше артилерійських снарядів на день, ніж армія Росії. Про це повідомляє командування Сухопутних військ.

Військові заявляють, що такий результат зафіксовано вперше від початку повномасштабного вторгнення. У четвертому кварталі 2023 року ворог випускав 7000 снарядів на день, коли Сили оборони – 9000.

Для порівняння: протягом 2022 року росіяни випускали від 63 000 до 20 000 снарядів на день, в той час коли українська артилерія могла дозволити собі лише від 4000 до 7000 пострілів.