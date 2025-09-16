ЗСУ відбили більшість атак: головне з фронту станом на 16:00

Сили оборони України протягом 16 вересня відбили десятки штурмів російських військ на ключових напрямках. Загалом з початку доби ворог здійснив 85 атак, повідомили в Генштабі.

Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, де окупанти провели 36 штурмів у районах кількох населених пунктів. Українські військові відбили 29 атак, решта боїв тривають.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів намагалися прорвати оборону, проте дев’ять атак відбито. Активні бої також тривають на Сіверському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

Прикордонні громади Чернігівщини та Сумщини знову постраждали від артилерійських обстрілів. Ворог застосував авіацію, випустивши щонайменше дві керовані авіабомби.

На південних рубежах українські захисники стримали атаки під Вовчанськом, Липцями та в районі Одрадокам’янки.

Генштаб підкреслює: попри масовані штурми, ситуація на фронті залишається під контролем українських військ.