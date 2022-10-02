Суспільство

ЗСУ увійшли в Торське

2 Жовтня 2022 18:04
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Український прапор вже майорить біля в’їзду в Торське. Туди зайшли наші військові. Офіційного підтвердження від Генштабу поки немає.

Відповідну інформацію повідомив активіст Сергій Стерненко 2 жовтня. У цей же день ЗСУ повністю зачистили Лиман, а також зайшли в Золоту Балку та Шевченківку, що у Херсонській області.

За даними Сергія Стерненка біля нашого села Торського, що розташоване за містом Лиман Донецької області, вже майорить український прапор. Відповідну фотографію, на якій наші військові тримають український прапор, активіст опублікував орієнтовно о 15:55 2 жовтня.


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