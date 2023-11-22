ЗСУ підтвердили успішний удар по морпіхах 810-ї бригади РФ на Донеччині

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ офіційно підтвердили успішне вогневе ураження по скупченню російських окупантів 810-ї бригади морської піхоти в Донецькій області.

Росіяни казали, що під час атаки окупанти зібралися відзначати День російського артилериста. Писали, що це було в клубі селища Кумачове Донецької області.

«Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче привітали їх!» — заявили у Страткомі.

Пропагандисти стверджують, що внаслідок удару було ліквідовано 25 окупантів, ще близько сотні дістали тяжкі поранення.