Суспільство

ЗСУ підтвердили успішний удар по морпіхах 810-ї бригади РФ на Донеччині

22 Листопада 2023 14:47
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війна

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ офіційно підтвердили успішне вогневе ураження по скупченню російських окупантів 810-ї бригади морської піхоти в Донецькій області.

Росіяни казали, що під час атаки окупанти зібралися відзначати День російського артилериста. Писали, що це було в клубі селища Кумачове Донецької області.

«Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче привітали їх!» — заявили у Страткомі.

Пропагандисти стверджують, що внаслідок удару було ліквідовано 25 окупантів, ще близько сотні дістали тяжкі поранення.


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