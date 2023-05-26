Політика

Знищено 10 крилатих ракет і 23 “шахеди” – Повітряні сили ЗСУ Повітряні сили ЗСУ надали подробиці нічної повітряної атаки на Україну. Атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22.00 і тривала до 5.00 26 травня. Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України. Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон: 10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.);

31 ударний БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Центр» та «Південь», знищено: 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555;

23 ударних дрони «Shahed-136/131»;

2 БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Мерлін-ВР». Поділитися:



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