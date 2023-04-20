ЗМІ: В Кирилівці у море впав російський гелікоптер

Неподалік тимчасово окупованої Кирилівки Запорізькій області в море упав гелікоптер з окупантами.

Тіло пілота викинуло на пляж.

Про це повідомляє в Telegram видання “РИА-Мелитополь” з посиланням на очевидців події.

“У Кирилівці сьогодні розбився російський вертоліт. За розповідями очевидців, два вертольоти кружляли над морем у районі бази відпочинку “Золотий берег”. Погода була туманною, пілот не впорався з керуванням. Одна з “пташок” самоліквідувалася, упавши приблизно за 500 метрів від берега”, – повідомили журналісти.

Зазначають, що другий Ка-52 ще деякий час кружляв над вертольотом, який тонув, потім полетів у бік тимчасово окупованого Криму.

“Труп пілота затонулого вертольота хвилею винесло на центральний пляж Кирилівки”, – пише “РИА-Мелитополь”.