Політика

ЗМІ: Росія подвоїла кількість бойових дельфінів у Севастополі

14 Червня 2023 17:45
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Севастополь

Росія подвоїла кількість бойових дельфінів задля захисту бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Про це йдеться у матеріалі видання морського флоту Великобританії Naval News.

Такі дії у виданні називають відповіддю РФ на здібності України добиватися стратегічного міста. Наявність дельфінів пов’язують не так з безпілотниками, як зі страхом диверсій загонів водолазів. Видання отримало докази, що показують, що РФ тримає 6-7 дельфінів у бухті Севастополя.

Зазначається, що РФ розмістила дельфінів на позиції з північного боку від входу до гавані ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. За містом розташований спеціалізований учбовий центр.


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