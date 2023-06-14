ЗМІ: Росія подвоїла кількість бойових дельфінів у Севастополі

Росія подвоїла кількість бойових дельфінів задля захисту бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Про це йдеться у матеріалі видання морського флоту Великобританії Naval News.

Такі дії у виданні називають відповіддю РФ на здібності України добиватися стратегічного міста. Наявність дельфінів пов’язують не так з безпілотниками, як зі страхом диверсій загонів водолазів. Видання отримало докази, що показують, що РФ тримає 6-7 дельфінів у бухті Севастополя.

Зазначається, що РФ розмістила дельфінів на позиції з північного боку від входу до гавані ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. За містом розташований спеціалізований учбовий центр.