Політика

ЗМІ опублікували схеми “бункера Путіна” у Геленджику

17 Травня 2023 18:16
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путін

Видання The Business Insider опублікувало схеми та креслення так званого “палацу Путіна” під Геленджиком. За словами журналістів, документи перебували у вільному доступі мінімум як з 2016 року. Вони були викладені на сайті проектної компанії “Метростиль” як приклад зробленої роботи. Об’єкт називається там пансіонатом.

На кресленнях видно, що окрім наземної частини, у маєтку запроектовано і підземні поверхи. Під землею знаходяться укрплені приміщення та тунелі. Ліфт із будівлі спускається на глибину близько 50 метрів. У підземній частині є вентиляція, електрика, водопровід, каналізація та кабелі зв’язку.

Два окремі тунелі шириною шість метрів і довжиною 40 і 60 метрів, за припущеннями експертів, оточені 40-сантимеровим шаром бетону і можуть витримати пряме влучення бомби. Верхній тунель виходить на схил піщаної дюни, нижній, довший – безпосередньо на берег Чорного моря. Він оснащений траволатором. Безпосередньо до нижнього виходу підходить асфальтова дорога.

Інженер-будівельник Таддеуш Габришевський прокоментував креслення: “У цих тунелях є все для безпеки. Система пожежогасіння, вода, каналізація. Вони призначені для когось, хто хоче вижити чи втекти. Але це не просто аварійний вихід, це повноцінна аварійна заміна палацовому комплексу”.


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