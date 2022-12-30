Журналісти роздобули методичку Кремля про те, як пропагандисти мають підбивати підсумки 2022 року

Політичний блок адміністрації президента РФ підготував методичку для державних та провладних ЗМІ про те, як саме потрібно підбивати підсумки 2022 року. Усі рекомендації у документі, який є у розпорядженні “Медузи”, поділено на чотири блоки: “Головне”, “Посилення Росії”, “СВО” (так російська влада називає війну з Україною) та “Новий світовий порядок”.

У главі «Головне» автори «рекомендують» вкотре наголосити, що Володимир Путін, який відправив війська в Україну, «ухвалив єдино вірне рішення, запобігши нападу України і НАТО на територію Росії». У методичці йдеться, що західні країни готувалися до атаки на Росію з 2014 року і збиралися «розділити і підкорити російський народ» (саме 2014-го Росія аннексувала Крим та спровокувала конфлікт на Донбасі).

“Спецоперацію” автори тексту називають “успішною”, а як підтвердження цьому розмірковують про “захист Росією мільйонів російських людей, повернення російських земель та зміцнення національної безпеки”.

У Росії зараз 89 регіонів, а площа збільшилася більш ніж на 80 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія втричі більша за Крим і вдвічі більша за Словаччину чи Хорватію, Данію чи Швейцарію. Розширення кордонів Росії за рахунок возз’єднання із Запорізькою та Херсонською областями дозволило Криму перестати бути «островом», відокремленим від материкової частини Росії.

При цьому автори не згадують, що Москва не контролює повністю жоден із чотирьох аннексованих регіонів, а також втратила Херсон, єдиний український регіональний центр, захоплений російською армією після 24 лютого.

Укладачі методички зазначають, що російська армія «успішно досягає мети СВО щодо демілітаризації та денацифікації України». Підтверджувати цю думку вони радять за допомогою офіційних даних, які регулярно публікуються Міноборони РФ (з реальністю вони мають мало спільного).

Втім, відразу пропагандистам «рекомендують» обмовитися, що Росія воює не з Україною, а з НАТО — найпотужнішою військовою машиною в історії людства, яка, проте, не зламала російську армію.

НАТО — це ворог другого масштабу і рівня, ніж київський режим. Якби не Захід, Україна давно була б демілітаризована та прийняла умови Росії. Швидких перемог ніхто не чекає – час працює на Росію. У СВО ситуація перебуває під контролем: затишшя на фронті пов’язане з перегрупуванням сил та необхідністю навчити мобілізованих.

Водночас автори пропонують пропагандистам другу тезу: «Захід надає все менше техніки та озброєнь Україні» — але не пояснюють, як бути з тим, що вона суперечить решті.

У блоці «Посилення Росії» укладачі тексту «рекомендують» наголошувати на «згуртуванні суспільства». Наприклад, найвищий офіційний рейтинг Путіна (за оцінкою ВЦВГД йому довіряють 78,5% респондентів) вони безпосередньо пов’язують із «безумовною підтримкою росіянами спецоперації». При цьому навіть закриті опитування Кремля підтверджують: росіяни втомились від війни та хочуть мирних переговорів з Україною.

Додатково у своїх підсумкових відео та текстах пропагандисти розкажуть росіянам про те, що економіка країни має “величезний запас міцності та потенціал для розвитку”, а “ситуація в ній і надалі покращуватиметься” (насправді це, звичайно, не так).

У розділі “Новий світоустрій” співробітники АП називають Росію “лідером країн”, які “не визнають винятковість Заходу” та “лідером справедливого, демократичного та багатополярного світу”. У кремлівській методичці сказано: Путін дає «Європі шанс одуматися та повернути себе суб’єктність та майбутнє». Зараз європейські країни є “васалами” і “периферією” США, і майбутнє у них є тільки “в тісній співпраці з Росією”.