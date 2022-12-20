Журналіст датського радіо позбавлена акредитації в Україні

ЗСУ відкликали акредитацію кореспондентки Датського радіо Матільді Кімер через “розповсюдження російської пропаганди”.

Датське радіо на своєму сайті опублікувало скріншот листа, датованого 22 серпня, в якому управління зі зв’язків із громадськістю ЗС України повідомляє Кімер, що “відповідно до запиту Служби безпеки України акредитація… анульована та визнана недійсною”.

Данське видання Nordic news у своєму Twitter повідомило, що українська влада звинувачує журналістку у поширенні “російської пропаганди”. Данське радіо, своєю чергою, заперечує звинувачення.