Політика

Журналіст датського радіо позбавлена акредитації в Україні

20 Грудня 2022 11:55
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пропаганда

ЗСУ відкликали акредитацію кореспондентки Датського радіо Матільді Кімер через “розповсюдження російської пропаганди”.

Датське радіо на своєму сайті опублікувало скріншот листа, датованого 22 серпня, в якому управління зі зв’язків із громадськістю ЗС України повідомляє Кімер, що “відповідно до запиту Служби безпеки України акредитація… анульована та визнана недійсною”.

Данське видання Nordic news у своєму Twitter повідомило, що українська влада звинувачує журналістку у поширенні “російської пропаганди”. Данське радіо, своєю чергою, заперечує звинувачення.


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