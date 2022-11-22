Жарти про крадені “стіралки” зайшли надто далеко: у Москві заарештовано полковника за хабар пральною машиною

235-й гарнізонний військовий суд Москви відправив на два місяці під домашній арешт відповідального за призов на військову службу співробітника головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу (ГОМУ ГШ) збройних сил полковника Івана Мертвищева. Його звинувачують в отриманні хабара пральною машиною від військового комісара Об’єднаного військового комісаріату (ОВК) Раменки, пише “Комерсант”. Свою провину полковник визнав.

У зв’язку з призовною кампанією, що почалася на росії 1 листопада цього року, в планах полковника ГОМУ ГШ Івана Мертвищева була позначена перевірка ОВК, до якого входять мікрорайони Дорогомилове, Очаково-Матвіївське, проспект Вернадського, Раменки і Тропарево-Нікуліно Західного адміністративного округу Мосви. За словами джерела видання у правоохоронних органах, полковник Мертвищев за тиждень до заходу зателефонував військовому комісару ОВК, повідомивши, що має намір приїхати до нього з перевіркою.

При цьому офіцер недвозначно натякнув, що справи у військкоматі з набором призовників, за його інформацією, йдуть дуже погано, а якщо і з відповідною документацією все буде нормально, то він обов’язково знайде до чого причепитися.

Вирішити проблеми Мертвищев запропонував за рахунок купівлі для нього пральної машини вартістю не менше 70 тис. руб. Військовий комісар у ситуації, що склалася, зробив вигляд, що погодився, а сам звернувся із заявою про вимагання до департаменту військової контррозвідки (ДВКР) ФСБ, співробітники якого і взяли хід подальших переговорів про придбання тієї чи іншої моделі пральної машини, яка б влаштувала Мертвищева, під свій контроль.

Коли ж вибір було остаточно зроблено, а машинку куплено, військовий комісар повідомив перевіряльнику, що замовлення виконане і той може приїжджати і забрати його. При отриманні пральної машинки співробітники ФСБ і затримали Мертвищева.