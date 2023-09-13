Політика

Зеленський звільнив держуповноваженого АМКУ Тищика

13 Вересня 2023 19:16
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зеленський, кадри

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Тищика з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (АМКУ) згідно з поданою заявою.

Відповідний указ №582/2023 від 13 вересня опубліковано на сайті глави держави.

Зеленський призначив Тищика на посаду держуповноваженого АМКУ в жовтні 2019 року. Раніше Тищик працював у ПАТ “Магістральні газопроводи України” і займався газотрейдерським бізнесом, а в 2014-17 рр. був заступником директора і директором компанії “Укравтогаз” – дочірньої компанії НАК “Нафтогаз України”.


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