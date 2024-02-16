Зеленський зустрівся з Шольцем

Президент Володимир Зеленський розпочав переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом у Берліні, за підсумками яких планується підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки.

Про це повідомляє пресслужба ОП, передає Укрінформ.

“Глава держави прибув до Відомства Федерального канцлера Німеччини у Берліні, де почалися його переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Лідери планують обговорити подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за підсумками переговорів заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною.

Також сторони обговорять питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО.