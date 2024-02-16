Політика

Зеленський зустрівся з Шольцем

16 Лютого 2024 13:18
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зеленський, шольц
Володимир Зеленський та Олаф Шольц / ОПУ

Президент Володимир Зеленський розпочав переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом у Берліні, за підсумками яких планується підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки.

Про це повідомляє пресслужба ОП, передає Укрінформ.

“Глава держави прибув до Відомства Федерального канцлера Німеччини у Берліні, де почалися його переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Лідери планують обговорити подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за підсумками переговорів заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною.

Також сторони обговорять питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО.


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