Зеленський зустрівся із Штайнмаєром та Шольцом

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у неділю прийняв президента України Володимира Зеленського у палаці Бельвю в умовах посилених заходів безпеки.

Про це повідомила “Європейська правда”.

У Берліні посилено заходи безпеки через візит до Німеччини президента Зеленського. У берлінському районі Тіргартен, де розташована резиденція президента, були виставлені снайпери.

Після переговорів з президентом Німеччини, Зеленський направився на зустріч до канцлера Олафа Шольца, де його було прийнято з військовими почестями.

Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах – запланована пресконференція.

Пізніше, як повідомляють, вони разом полетять до Аахена, де Зеленському вручать премію Карла Великого.

Про плани візиту Зеленського стало відомо у ЗМІ минулого тижня, але офіційно програму тримали в секреті до останньої хвилини.

Зеленський вперше з початку російської загарбницької війни прибув до Берліна у ніч на неділю у супроводі винищувачів.