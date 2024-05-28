Зеленський здійснить візит до Бельгії

У вівторок Президент України відвідає Бельгію, де підпише угоду у сфері безпеки з прем’єр-міністром Александром Де Кроо.

Про це заявив очільник бельгійського уряду, повідомляє The Brussels Times.

На порядку денному візиту президента – підписання двосторонньої угоди про безпеку та поставка винищувачів F-16, які Бельгія пообіцяла поставити Україні.

Зеленський зустрінеться з Де Кроо, щоб підписати угоду про безпеку перед аудієнцією у короля Філіпа І, зазначає видання.

Згодом він вирушить до військового аеродрому Мелсбрук, де зустрінеться з бельгійськими пілотами, інструкторами та технічним персоналом винищувачів F-16.