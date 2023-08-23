Суспільство

Зеленський заявив, що вибори у США можуть позначитись на підтримці України

23 Серпня 2023 19:19
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зеленський, сша, саміт, вибори

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи в Києві.

“Авжеж, у вас буде дуже складний рік. Рік електоральних змагань, рік виборів. Це, безумовно, буде мати вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно.

Ми зі свого боку будемо робити все можливе, щоб підтримка Сполучених Штатів не спадала. Ми віддаємо весь свій час, свою енергію, щоб постійно працювати зі США”.

Він підкреслив, що “поки” Україні не потрібно переконувати західних партнерів у необхідності її подальшої підтримки завдяки діям Збройних Сил, а конкретно зі США українська сторона перебуває в постійному діалозі.

Зеленський зазначив, що Україні може бути непросто на фоні “небезпечних голосів”, які звучать у Конгресі США. 

Водночас президент вказав на двопартійну підтримку України у Конгресі США, у Білому домі та в американському суспільстві.

Серед іншого, Зеленський анонсував розмову з президентом США Джо Байденом і чергову зустріч із представниками американського Конгресу.

“Я розраховую, що наші партнери у США і залишаться нашими партнерами й друзями. Ризики щодо того, що є деякі (скептичні, – ред.) голоси в Республіканській партії, але є багато голосів у Республіканській партії, які з нами і нас підтримують”.


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