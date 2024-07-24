Зеленський заслухав доповіді військового керівництва

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо роботи ППО, ситуації на фронті, а також щодо військових потреб України.

Про це Глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

“Почав сьогодні день із доповіді щодо роботи ППО – закінчення тренування наших воїнів та розгортання «петріотів» в Україні. Сьогодні вже доволі детально спланували нашу роботу на серпень-вересень із закордонними аудиторіями. Інформаційну роботу, зустрічі й перемовини, участь у самітах. Зараз, цими тижнями, у світі хоч і сезон відпусток, але в нас жодних пауз бути не може. І тим більше не може бути перерв у донесенні інформації про Україну – про наш захист від російського терору, про наші потреби. Є вже чіткий графік роботи, і попередньо погоджені, зокрема, й зустрічі з лідерами на новий політичний сезон у світі”, – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що Україна отримуватиме все, що необхідно, щоб вистояти й досягти своїх завдань. “Сьогодні ж було кілька доповідей, які додають більш ясного розуміння і завдань, і потреб”, – відзначив Президент.

Так, Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка – про те, чого очікувати найближчим часом, і якими можливостями обов’язково Україні треба скористатися.

Також Глава держави обговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим забезпечення військових завдань на цей місяць. “Готуємо новини”, – сказав Зеленський.

Крім того, Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту та захисних дій.