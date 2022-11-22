Зеленський закликав українців економити електрику

Президент України Володимир Зеленський закликав українців заощаджувати електроенергію на тлі позапланових відключень, які сталися по всій країні у понеділок.

“Сьогодні нашим енергетикам довелося застосувати не лише стабілізаційні відключення електрики, а й позапланові. Це спричинено більшим рівнем споживання, ніж країна може забезпечити нині. Тому хочу зараз звернутися до всіх представників обласної влади та місцевих громад: будь ласка, не припиняйте комунікацію по раціональному. споживання електрики”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, найскладніша ситуація склалася увечері у понеділок у Києві та області, а також у Вінницькій, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Одеській областях та в деяких інших містах та районах.

“Будь ласка, у тих регіонах, де день у день найбільше складнощів, особливо в пікові години споживання, намагайтеся обмежувати особисте використання електрики. Звичайно, має бути дуже економний підхід і в публічних місцях”, – додав Зеленський.

Компанія “Укренерго” напередодні повідомила, що у вівторок планові відключення електрики торкнуться всіх регіонів країни.

“Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність”, – заявили у компанії.