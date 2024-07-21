Політика

Зеленський: Я знаю, скільки людей ми втрачаємо кожного дня
21 Липня 2024 17:43
читать на русском →
зеленський
Меморіал українським воїнам, загиблим у бою, встановлений на Софійській площі 21 вересня 2023 року в Києві / Фото Getty Images/Global Images Ukraine

В українській армії на шістьох-вісьмох поранених на фронті припадає один убитий, тоді як у російській – помирає кожен другий-третій поранений.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ВВС-Україна, відповідаючи на питання про кількість загиблих військових.

Президентові нагадали його заяву у лютому цього року, де він сказав, що Україна втратила 31 тисячу солдатів.

“Я знаю, скільки зараз. Я знаю, скільки людей ми втрачаємо кожного дня. Для мене це дуже болюче питання і дуже важливе. Я кожного дня бачу ці зміни, і вони не в позитивну сторону – менше не стає. Я зараз вам не можу сказати цю кількість, тому що в такий момент ми не хочемо, щоб росіяни знали всю інформацію”, – зазначив глава держави.

За його словами, різниця у співвідношенні між вбитими та пораненими в українській та російській армії дуже відрізняється.

“Коли ми говоримо про війну і про нашу борьтьбу, ми повинні дивитись на людей і мінімізувати втрати. Тому різниця між вбитими і пораненими у нас з росіянами дуже велика. Якщо у нас один вбитий на шість-вісім поранених, то у них кожен другий-третій. Це говорить про те, що вони не борються за виживання своєї людини, залишають на полі бою”, – запевнив він.

На питання, як довго ще Україна може зазнавати таких втрат, Зеленський відповів, що їх треба максимально мінімізувати. Проте визнав, що тривалість боротьби залежить від різних факторів.

“Це залежить від морального духу військових і цивільних і єдності між цивільними та військовими в Україні, і це залежить від єдності Заходу. І ми можемо боротись до перемоги, але якщо тільки всі ці елементи будуть працювати разом”, – підсумував президент.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
21 Липня 2024 21:09

Байден виходить із президентських перегонів
21 Липня 2024 20:21

Кличко не виключив проведення референдуму щодо війни та миру
21 Липня 2024 19:19

Зеленський висловився щодо президентських виборів
21 Липня 2024 19:02

Обмеження електроспоживання у понеділок діятимуть протягом всієї доби
21 Липня 2024 17:43

Зеленський: Я знаю, скільки людей ми втрачаємо кожного дня
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
усі думки