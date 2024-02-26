Політика

Зеленський висловився про звільнення від окупантів Криму: “Ми повинні боротись”

26 Лютого 2024 13:48
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крим, зеленський
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент подякував всім, хто не забуває про український півострів та допомагає нашим захисникам.

Президент України висловився про звільнення від окупантів Криму. 

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Він наголосив, що повернути всі тимчасово захоплені росіянами території можливо завдяки боротьбі.

“Від 26 лютого 14-го року й до сьогодні дуже багато змінилось, і кожен усвідомлює, який напрямок у цих величезних змін. Ми можемо завершити цю війну на своїх, українських умовах. Можемо повернути з окупації свою землю і людей. Можемо притягти Росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але, щоб це було, ми повинні боротись”, – сказав президент.

Він також подякував всім, хто не забуває про український півострів та допомагає нашим захисникам.

“Хто допомагає нашим воїнам. Хто бореться у Криму проти окупантів. Хто не віддає власної душі російському злу. Хто допомагає звільняти людей, які були репресовані російським режимом, хто підтримує цих людей і зберігає їхню віру – віру у справедливість, у її силу і в Україну. Повернення всіх наших полонених, повернення всіх депортованих з України, повернення кримських політичних в’язнів є нашим безумовним пріоритетом. І я вдячний усім країнам, які нам із цим допомагають”, – наголосив Володимир Зеленський.


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