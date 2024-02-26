Зеленський висловився про звільнення від окупантів Криму: “Ми повинні боротись”

Президент подякував всім, хто не забуває про український півострів та допомагає нашим захисникам.
Президент України висловився про звільнення від окупантів Криму.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
Він наголосив, що повернути всі тимчасово захоплені росіянами території можливо завдяки боротьбі.
“Від 26 лютого 14-го року й до сьогодні дуже багато змінилось, і кожен усвідомлює, який напрямок у цих величезних змін. Ми можемо завершити цю війну на своїх, українських умовах. Можемо повернути з окупації свою землю і людей. Можемо притягти Росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але, щоб це було, ми повинні боротись”, – сказав президент.
Він також подякував всім, хто не забуває про український півострів та допомагає нашим захисникам.
“Хто допомагає нашим воїнам. Хто бореться у Криму проти окупантів. Хто не віддає власної душі російському злу. Хто допомагає звільняти людей, які були репресовані російським режимом, хто підтримує цих людей і зберігає їхню віру – віру у справедливість, у її силу і в Україну. Повернення всіх наших полонених, повернення всіх депортованих з України, повернення кримських політичних в’язнів є нашим безумовним пріоритетом. І я вдячний усім країнам, які нам із цим допомагають”, – наголосив Володимир Зеленський.