Зеленський: виключення України з переговорів США та Росії щодо війни є “дуже небезпечним”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорення війни між США та Росією без участі Києва є «дуже небезпечним». В інтерв’ю Associated Press він наголосив на необхідності прямих переговорів між Україною та США для розробки плану припинення бойових дій.

«Вони можуть мати свої відносини, але говорити про Україну без нас – це небезпечно для всіх», – зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що Росія не зацікавлена у мирних переговорах і будь-які поступки з боку Кремля там розглядають як поразку. Водночас Зеленський висловив думку, що президент США Дональд Трамп може змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, використовуючи загрозу санкцій проти російської енергетики та банківського сектору, а також продовжуючи підтримку української армії.

«Це найближчі та найважливіші кроки», – наголосив він.

Українсько-американські контакти та перспектива переговорів

Зеленський повідомив, що його команда вже контактує з адміністрацією Трампа, хоча поки що ці обговорення ведуться на загальному рівні. Він очікує, що найближчим часом відбудуться особисті зустрічі для деталізації подальших кроків.

Також президент нагадав, що ще під час передвиборчої кампанії Трампа вони домовилися зустрітися для обговорення шляхів завершення війни. Однак запланований візит радника Трампа Кіта Келлога до України був відкладений «з юридичних причин», після чого відбулося раптове замороження зовнішньої допомоги США, що змусило Київ переглядати свої плани.

«Я вважаю, що передусім нам потрібно провести зустріч із ним. Це важливо. І цього, до речі, хоче вся Європа», – зазначив Зеленський.

Чи можлива участь США в переговорах із Росією?

Зеленський заявив, що після зустрічі з Трампом можна буде перейти до якогось формату переговорів з Росією. При цьому він підкреслив важливість присутності за столом переговорів не лише США, а й України та ЄС.

«Було б справедливо й ефективно, якби за столом були США, Україна і Росія. І чесно кажучи, там має бути і голос Європейського Союзу», – сказав Зеленський.

Президент застеріг від надання Путіну можливості «контролювати» ситуацію, нагадуючи про російські погрози ескалації протягом каденції Джо Байдена.

НАТО, гарантії безпеки та можливість розміщення європейських сил

Зеленський знову наголосив, що найкращою гарантією безпеки для України залишається вступ до НАТО. Він підкреслив, що це не лише вигідний варіант для України, а й для США, зокрема для Трампа, адже зміцнить його геополітичні позиції.

«Це найдешевші гарантії безпеки для України та всіх інших», – зазначив Зеленський.

Президент також прокоментував ініціативу Франції щодо розміщення європейських сил в Україні, назвавши її цікавою, але недостатньо чіткою. Він висловив сумніви щодо того, як саме працюватиме такий контингент, хто керуватиме ним і які будуть його повноваження у разі нових російських атак.

«Цього недостатньо», – підкреслив він.

Заклик до США: Зеленський запросив сенатора Рубіо в Україну

Зеленський також відреагував на нещодавню заяву держсекретаря США Марко Рубіо, який сказав, що війна відкинула Україну на 100 років назад. Президент запросив Рубіо особисто відвідати країну, щоб побачити не лише руйнування, спричинені Росією, а й стійкість українського народу.

«Він має приїхати в Україну, щоб побачити, що зробила Росія, і що зробили українці для захисту своєї безпеки та безпеки всього світу», – наголосив Зеленський.