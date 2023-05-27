Політика

Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО проти росіян Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 51 фізичної та 220 юридичних осіб. Про це йдеится в указі президента України. Санкції проти фізичних осіб діятимуть протягом 10 років. Список фізичних осіб: Юридичні особи.pdf from IndianaCornell from Також президент запровадив обмеження проти: російських залізничних компаній;

акціонерної компанії “Зарубєжстройтєхнологія”;

ЗАТ “Руська трійка”;

приватної організації додаткової освіти “Корпоративний університет Групи компаній Волга – Днєпр”;

науково-виробничого підприємства “Автономні аерокосмічні системи – Геосервіс”;

та інших. До списку потрапили низка білоруських підприємств, акціонерне товариство “Мінський автомобільний завод”, кіпрські компанії “Серч Локейшн Лімітед”, “2ГІС Локал Серч Лімітед”, чеська “Навітел с.р.о”. Список юридичних осіб: Юридичні особи.pdf from IndianaCornell from Поділитися:



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