Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО проти росіян

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 51 фізичної та 220 юридичних осіб.
Про це йдеится в указі президента України.
Санкції проти фізичних осіб діятимуть протягом 10 років.
Список фізичних осіб:
Також президент запровадив обмеження проти:
- російських залізничних компаній;
- акціонерної компанії “Зарубєжстройтєхнологія”;
- ЗАТ “Руська трійка”;
- приватної організації додаткової освіти “Корпоративний університет Групи компаній Волга – Днєпр”;
- науково-виробничого підприємства “Автономні аерокосмічні системи – Геосервіс”;
- та інших.
До списку потрапили низка білоруських підприємств, акціонерне товариство “Мінський автомобільний завод”, кіпрські компанії “Серч Локейшн Лімітед”, “2ГІС Локал Серч Лімітед”, чеська “Навітел с.р.о”.
Список юридичних осіб:
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