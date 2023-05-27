Політика

Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО проти росіян

27 Травня 2023 17:43
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санкції, зеленський, рнбо

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 51 фізичної та 220 юридичних осіб.

Про це йдеится в указі президента України.

Санкції проти фізичних осіб діятимуть протягом 10 років.

Список фізичних осіб:

Також президент запровадив обмеження проти:

  • російських залізничних компаній;
  • акціонерної компанії “Зарубєжстройтєхнологія”;
  • ЗАТ “Руська трійка”;
  • приватної організації додаткової освіти “Корпоративний університет Групи компаній Волга – Днєпр”;
  • науково-виробничого підприємства “Автономні аерокосмічні системи – Геосервіс”;
  • та інших.

До списку потрапили низка білоруських підприємств, акціонерне товариство “Мінський автомобільний завод”, кіпрські компанії “Серч Локейшн Лімітед”, “2ГІС Локал Серч Лімітед”, чеська “Навітел с.р.о”.

Список юридичних осіб:


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