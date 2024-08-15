Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 11484.

“Метою проєкту закону є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України Римським статутом Міжнародного кримінального суду та поправками до нього, прийнятими Асамблеєю держав – учасниць Римського статуту”, – йдеться у пояснювальній записці.

Ратифікація Римського статуту дасть можливість Україні набути повноправного членства в Міжнародному кримінальному суді.

Римський статут – міжнародний договір, на підставі якого заснований Міжнародний кримінальний суд. Його підписали 137 держав світу, включно з Україною, але ратифікували лише 124.

Статут визначає чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. А МКС може переслідувати людей за такими обвинуваченнями. Після ратифікації Римського статуту МКС отримує можливість розслідувати злочини, скоєні на території держав-членів або їхніми громадянами.