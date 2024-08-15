Політика

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту
15 Серпня 2024 19:24
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Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 11484.

“Метою проєкту закону є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України Римським статутом Міжнародного кримінального суду та поправками до нього, прийнятими Асамблеєю держав – учасниць Римського статуту”, – йдеться у пояснювальній записці.

Ратифікація Римського статуту дасть можливість Україні набути повноправного членства в Міжнародному кримінальному суді.

Римський статут – міжнародний договір, на підставі якого заснований Міжнародний кримінальний суд. Його підписали 137 держав світу, включно з Україною, але ратифікували лише 124.

Статут визначає чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. А МКС може переслідувати людей за такими обвинуваченнями. Після ратифікації Римського статуту МКС отримує можливість розслідувати злочини, скоєні на території держав-членів або їхніми громадянами.


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