Зеленський відреагував на статтю Залужного

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні на фронті не склалася патова ситуація. Про це він повідомив на брифінгу із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн у Києві.

Його попросили прокоментувати нещодавню статтю головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного у журналі The Economist, де генерал говорить про глухий кут на фронті.

За словами Зеленського, на початку великої війни говорили, що столиця буде захоплена, а Україна впаде — Київ отримував сигнали про визнання окупації територій, а також відмову від інтеграції з Європейським Союзом та НАТО.

“Усі ці голоси я багато чув за ці роки. І я був абсолютно впевнений у нас. Ми були в складнішій ситуації, в якій, напевно, Україна від початку відновлення незалежності ніколи не була. Але ми дуже вірили, боролися та перемогли. Пройшов час, люди втомлюються, є різні люди. Але це не патова ситуація, я наголошу на цьому”, — сказав глава держави.

Він також зазначив, що всім відомо, що Росія має перевагу у повітрі.

“Ми не готові кидати наших воїнів до пекла. Нам потрібні літаки, рішення є, але чекаємо. Наші військові вже проходять навчання. Працюємо далі з партнерами, активізуємо всі процеси”, — заявив Зеленський.

Також президент закликав українців “зібратись” і більше працювати з партнерами, щоб дати можливість Силам оборони успішно наступати.