Зеленський везе Байдену український прапор, підписаний захисниками Бахмута

Український військовий у вівторок подарував президенту Володимиру Зеленському прапор із підписами фронтовиків у подарунок для президента Джо Байдена та Конгресу США, щоб подякувати за надіслану зброю. Про це повідомляє CNN.

На відео видно, як неназваний військовий передає прапор Зеленському в місті Бахмут, кажучи, що це подарунок “нашим братам у США. Ми просимо вас передати їм. Дякуємо”.

«Хлопці передали мені наш чудовий прапор із своїми підписами, щоб я передав», — сказав Зеленський журналістам, які їхали з ним.

“У нас складна ситуація. Ворог збільшує кількість своїх військ, але наші хлопці сміливіші. Нам потрібна сильніша зброя. Ми передамо подяку від наших хлопців Конгресу США і президенту США за підтримку, але вона [підтримка] недостатня.”

Візит Зеленського на лінію фронту на сході України відбувся за день до його несподіваного візиту до Вашингтона, де, як очікується, Байден оголосить, що надає Україні майже 2 мільярди доларів додаткової допомоги у сфері безпеки, включаючи нову складну систему протиповітряної оборони.