Зеленський в інтерв’ю ITV News: “Мир можливий лише за умови, що Росія не зможе повернутися з новою війною”

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському ITV News розповів про ситуацію на фронті, контрнаступ на Курщині, ставлення до можливих переговорів із Росією та роль союзників у майбутньому завершенні війни.

Про контрнаступ на Курщині та стратегічні результати

Зеленський зазначив, що українські військові змогли запобігти новому повномасштабному наступу з боку Росії, яка планувала атаку на Харків і Суми. За його словами, розвіддані підтверджували наміри Кремля повторити сценарій 2022 року, проте Збройні Сили України випередили противника, створивши буферну зону на території Росії.

«Ми розуміли, що російських військ більше, тому завдали превентивного удару, який ускладнив їхні плани. В результаті цієї операції було взято понад тисячу російських полонених, що дало можливість активізувати обміни», – заявив Зеленський.

Крім того, Росія була змушена перекидати свої бойові частини з Запорізького напрямку та зі сходу, що послабило її можливості на інших ділянках фронту.

Про готовність до переговорів

Президент України підкреслив, що Київ не прийме «замороженого конфлікту», який лише відкладе нову хвилю агресії.

«Якщо Росії дозволять зберегти контроль над окупованими територіями, Путін сприйме це як сигнал безкарності та через кілька років знову розпочне війну. Нам потрібні реальні гарантії безпеки, які унеможливлять нову агресію», – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що план справедливого миру має ґрунтуватися на міжнародному праві та враховувати українські інтереси, а не бути вигідним лише третім країнам.

Про санкції проти Росії та роль партнерів

Зеленський подякував Великій Британії, США та іншим союзникам за підтримку, проте наголосив, що санкційний тиск на Москву має бути тотальним.

«Росія адаптується до санкцій, використовуючи лазівки в банківській системі та тіньовий флот для експорту енергоресурсів. Ми закликаємо наших партнерів закрити всі можливості для обходу санкцій, зокрема запровадити обмеження на всі російські судна та фінансові установи», – заявив президент.

Про готовність України до тривалої боротьби

Зеленський зазначив, що українці не мають іншого вибору, окрім як боротися за свою незалежність.

«Якщо ми здамося, Росія знищить нашу ідентичність, нашу культуру, нашу державність. Ми вже три роки тримаємо оборону, і незважаючи на втому, наша мотивація залишається незмінною – це боротьба за майбутнє України», – підкреслив він.

Президент також додав, що його найбільше дивує те, що світ досі не зміг змусити Путіна припинити війну, хоча для цього є всі можливості.

Про майбутнє України та підтримку союзників

Зеленський наголосив, що міжнародна підтримка є ключовою для України, адже без допомоги партнерів війна могла б закінчитися інакше.

«Світ має розуміти: якщо Росію не зупинити зараз, вона піде далі. Це загроза не лише для України, а й для всієї Європи», – підсумував Зеленський.