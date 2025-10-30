Зеленський: у нічній атаці застосовано понад 650 дронів і більше півсотні ракет — двоє загиблих, десятки поранених

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної російської атаки по українських регіонах є загиблі та численні постраждалі, багато пошкоджень критичної інфраструктури й житлових будинків.

За словами президента, ворог завдав складного комбінованого удару — було застосовано понад 650 ударних безпілотників і більш ніж пів сотні ракет різних типів, у тому числі балістичну та аеробалістичну зброю. Багато цілей уражено, частину атак вдалося відбити, однак є влучання.

У Запоріжжі, за словами Зеленського, пошкоджені житлові будинки та виникли руйнування гуртожитку. Відомо про десятки поранених, серед них п’ятеро дітей. Дві людини загинули. У Ладижині тяжко поранено семирічного хлопчика. Окрім Запорізької області, удари торкнулися Вінниччини, Київщини, Миколаївщини, Черкащини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини, Івано-Франківщини та Львівщини.

Президент підкреслив, що на місцях тривають аварійні та рятувальні роботи, задіяні всі необхідні служби, і наголосив на необхідності максимально оперативно відновити постачання електроенергії та води там, де воно порушене.

Зеленський назвав дії Росії «терористичною війною проти життя» та закликав партнерів — США, країни Європи і G7 — не ігнорувати такі напади і посилити тиск на російську нафто­газову галузь, фінанси й запровадити вторинні санкції проти тих, хто фінансує війну. Президент подякував усім, хто працює над порятунком людей і відновленням інфраструктури.