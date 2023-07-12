Політика

Зеленський саркастично відповів на критику Воллеса, щодо ’’невдячності України’’

12 Липня 2023 19:10
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зеленський, британія, україна, нато, саміт

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку.

Про це Зеленський сказав на пресконференції після участі у саміті НАТО в Вільнюсі.

Главу держави попросили відреагувати на слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.

“Мені здається, ми завжди були дуже вдячними Сполученому королівству, завжди вдячні прем’єр-міністру і міністру оборони пану Воллесу…

Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені… Можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто.

Британія – наші партнери, ми їм вдячні, можливо міністру хочеться чогось особливого… Але мені здається, у нас гарні стосунки.

Ми вдячні людям. В кінці кінців велика підтримка людей впливає на підтримку будь-якого керівництва держави”.


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