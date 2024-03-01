Політика

Зеленський провів з Рютте військовий кабінет у Харкові

1 Березня 2024 17:08
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зеленський, Нідерланди
Засідання військового кабінету за участю президента Зеленського та прем’єр-міністра Нідерландів Рютте / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Харкові взяли участь у засіданні військового кабінету у п’ятницю, 1 березня. Обговорювали, зокрема, ситуацію на фронті та потреби ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Як повідомляється, Зеленський та Рютте поспілкувалися з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком.

Представники української армії розповіли про поточну ситуацію на полі бою, особливості російських повітряних обстрілів.

Також командувачі поінформували про критичні потреби Сил оборони у снарядах, засобах ППО та бронетехніці.

Окремо обговорили потреби сил ППО для захисту Харкова.


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