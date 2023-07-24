Політика

Зеленський провів нараду щодо експорту українського зерна

24 Липня 2023 19:01
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зеленський, зерно

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Президент зазначив, що Україна вірить у домовленості з Європейською комісією, але готується до будь-якого розвитку подій. 

“Наша позиція зрозуміла: блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме. Ми тримаємо зв’язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме”, — написав Зеленський.


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Зеленський провів нараду щодо експорту українського зерна

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