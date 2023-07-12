Зеленський прокоментував надання касетних боєприпасів Україні

Президент Володимир Зеленський переконаний, що надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами відновлює справедливість у відповідь на обстріли росіянами аналогічними снарядами.

Про це Зеленський заявив на прес конференції у Вільнюсі.

“Росія використовує постійно кластерні снаряди (касетні боєприпаси – ред.) на нашій території. Воює виключно на нашій землі. Вбиває наших людей.

І ту допомогу, яку ми можемо отримати від Сполучених Штатів Америки щодо рішення щодо кластерних снарядів – це на використання суто по військових цілях суто на тимчасово купованих територіях України”.

Зеленський запевнив, що використання касетних боєприпасів буде знаходитись під контролем. “Це про справедливість, ми захищаємось, не використовуючи відповідну зброю по території інших держав”, – зазначив президент.