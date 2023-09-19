Політика

Зеленський про участь Лаврова у заходах Ради безпеки ООН: Не ми обирали цей формат

19 Вересня 2023 08:04
читать на русском →
зеленський, оон

Президент Володимир Зеленський відреагував на той факт, що на засіданні Ради Безпеки ООН разом із ним буде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку, цитує його Укрінформ.

За його словами, Україна не обирала такий формат.

“Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, це питання до них”, — сказав глава держави.

У Раді Безпеки ООН 20 вересня проведуть відкриті дебати щодо війни Росії проти України. Москва відрядила ла на засідання Лаврова.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Вересня 2023 06:50

Внаслідок атаки дронів у Львові виникла пожежа, постраждали двоє людей
19 Вересня 2023 07:15

Ворог намагався відбити Кліщіївку та Андріївку – Генштаб
19 Вересня 2023 06:40

Окупанти знову атакували Харків ракетами
18 Вересня 2023 21:18

Німеччина планує надати Україні військову допомогу на 400 млн євро
18 Вересня 2023 19:53

Україна подала до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини 
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор Черняк

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
усі думки