Зеленський про участь Лаврова у заходах Ради безпеки ООН: Не ми обирали цей формат

Президент Володимир Зеленський відреагував на той факт, що на засіданні Ради Безпеки ООН разом із ним буде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку, цитує його Укрінформ.

За його словами, Україна не обирала такий формат.

“Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, це питання до них”, — сказав глава держави.

У Раді Безпеки ООН 20 вересня проведуть відкриті дебати щодо війни Росії проти України. Москва відрядила ла на засідання Лаврова.