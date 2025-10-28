Зеленський про санкції США, Gripen, ситуацію на фронті та енергетику: головне з брифінгу

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами прокоментував вплив нових санкцій США проти Росії, розповів про домовленості щодо винищувачів Gripen, ситуацію на фронті, плани з енергозабезпечення України та очікування від міжнародних партнерів.

Санкції Трампа зменшать прибутки Росії на 5 мільярдів доларів щомісяця

Президент зазначив, що рішення Вашингтона вдарить по головному джерелу доходів Кремля — нафтовому експорту.

«Ми вважаємо, що саме ці санкції скоротять їхні прибутки щонайменше на 5 мільярдів доларів на місяць. Це рішення Америки на понад 50% вплине на нафтовий експорт Росії», — сказав Зеленський.

Він також висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить додатковий пакет санкцій: «Президент Трамп зробив сильний крок. Тепер час і Конгресу продемонструвати силу й двопартійну підтримку України».

Gripen — швидке навчання, дешеве обслуговування і локалізація виробництва

Глава держави підкреслив, що шведські Gripen мають перевагу над іншими бойовими літаками через простоту обслуговування та адаптивність до української зброї.

«Обслуговування Gripen найдешевше, навчання триває близько шести місяців. Вони можуть злітати й сідати навіть на трасах. І головне — можуть використовувати практично всю нашу номенклатуру ракет», — сказав Зеленський.

Він повідомив, що Україна та Швеція домовилися про локалізацію виробництва Gripen. Загальний запит на бойову авіацію становить близько 250 літаків, із них 150 — шведські Gripen.

Покровськ — головна ціль Росії на сході

Президент наголосив, що російські війська намагаються захопити Покровськ, щоб показати США «просування на сході».

«Ми розуміємо, що їм потрібен Покровськ лише для картинки — щоб довести американській адміністрації, ніби вони можуть захопити схід України. Але це брехня. Ми тримаємо місто, і це доводить світові, що треба продовжувати підтримку», — підкреслив Зеленський.

За його словами, зараз у Покровську перебуває близько 200 російських військових, яких постійно виявляють і знищують.

Енергетика: знайдено 70% коштів на імпорт газу

Зеленський повідомив, що уряд уже забезпечив більшу частину фінансування для закупівлі газу на опалювальний сезон.

«70% необхідної суми ми вже знайшли. Уряд забезпечить решту. Щодо електрики — відновлювальні роботи тривають, найскладніша ситуація у Шостці», — сказав він.

Президент додав, що з Німеччиною та Італією ведуться переговори про закупівлю обладнання для генерації електроенергії, а Єврокомісія та Нідерланди готові допомогти енергетичними пакетами.

Шахеди небезпечніші за балістику, Україна збільшує виробництво перехоплювачів

Президент заявив, що модернізовані безпілотники Shahed стають серйознішою загрозою, ніж ракети.

«Вони подекуди небезпечніші за балістику. Щоб збити таку кількість шахедів, ми залучаємо все — від F-16 до гелікоптерів», — сказав Зеленський.

Він повідомив, що вже у листопаді Україна планує вийти на виробництво 500–800 дронів-перехоплювачів на добу, а також збільшити бойове застосування ракет «Фламінго» та дронів «Рута».

Результати Добропільської операції: понад дві тисячі полонених росіян

За словами Президента, на сході країни цього року у полон потрапили близько 2200 військових РФ.

«Путіну потрібне було Добропілля, але наші зробили правильно. Вони там “стерли” багато своїх військових», — сказав Зеленський.

Він додав, що через концентрацію сил РФ на Покровському напрямку росіяни втратили можливість наступати на Сумщині.

Очікування від зустрічі США та Китаю

Зеленський висловив сподівання, що після зустрічі Дональда Трампа з лідером КНР 30 жовтня Пекін скоротить імпорт російських енергоресурсів.

«Це може стати одним із сильних кроків після санкцій. Уже є сигнали, що Індія зменшує імпорт російської нафти. Якщо до цього долучиться Китай, це буде серйозний результат», — зазначив глава держави.