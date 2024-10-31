Зеленський повідомив, що Україна та Угорщина готують двосторонній документ – там є питання щодо НАТО

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна та Угорщина працюють над підготовкою “двостороннього документа”, частиною якого є питання безпеки та вступу України в НАТО.

Про це Зеленський розповів під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття, передає “Укрінформ”.

Частиною цього документа, за його словами, є питання безпеки.

“Найменше, що ми просимо в Угорщини, — не блокувати запрошення України в НАТО. Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати”, — підкреслив президент.