Політика

Зеленський поспілкувався з президентом Фінляндії

16 Жовтня 2023 22:00
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зеленський, фінляндія

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня провів телефонну розмову зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на главу держави.

“Подякував за вже 19-й пакет оборонної допомоги від Фінляндії та дієву участь у реалізації Формули миру, зокрема пункту про радіаційну та ядерну безпеку”, — зазначив Зеленський.

Президент також розповів Нііністьо про цьогорічне продовження гуманітарної ініціативи Grain From Ukraine.

Окрім цього, президенти обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні.


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