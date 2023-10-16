Зеленський поспілкувався з президентом Фінляндії

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня провів телефонну розмову зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на главу держави.

“Подякував за вже 19-й пакет оборонної допомоги від Фінляндії та дієву участь у реалізації Формули миру, зокрема пункту про радіаційну та ядерну безпеку”, — зазначив Зеленський.

Президент також розповів Нііністьо про цьогорічне продовження гуманітарної ініціативи Grain From Ukraine.

Окрім цього, президенти обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні.