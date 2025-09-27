Зеленський попросив у Трампа ракети Tomahawk

Президент Володимир Зеленський в ефірі програми The Axios Show розповів, що просив Дональда Трампа надати Україні ще одну систему озброєння, яка могла б змусити президента РФ Володимира Путіна піти на мирні переговори — можливо, навіть без фактичного застосування цієї зброї.

Зеленський не назвав конкретну систему під час інтерв’ю журналісту Axios Бараку Равіду, але зазначив, що сама наявність цієї зброї значно посилила б тиск на Росію.

Український чиновник та ще одне джерело, знайоме з перебігом зустрічі Трампа і Зеленського, підтвердили, що йдеться про Tomahawk — далекобійну високоточну крилату ракету.

За даними джерел, Україна неодноразово піднімала питання про Tomahawk під час переговорів зі США впродовж останнього року, зокрема в списку озброєнь, який Київ передавав кілька місяців тому. Це була єдина позиція, на яку Трамп не погодився, ухвалюючи рішення про продаж іншого озброєння союзникам по НАТО від імені України.

The Telegraph також повідомляла в п’ятницю, що Зеленський просив про Tomahawk під час зустрічі.

На запитання Axios про те, що одне може зробити Трамп, щоб допомогти Україні виграти війну, Зеленський відповів: «Я думаю, президент Трамп знає. Я сказав йому вчора, що нам потрібно, одна річ».

«До речі, вона нам потрібна, але це не означає, що ми її використаємо. Бо якщо вона у нас буде, це додатковий тиск на Путіна, щоб він сів за стіл і почав говорити», — додав він.

Зеленський також припустив, що на використання цієї зброї можуть бути накладені певні умови, залежно від дій Росії.

Зеленський під час інтерв’ю розповів, що Трамп висловив підтримку ідеї «дзеркальної відповіді»: «Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує, що ми можемо відповісти по їхній енергетиці». Те саме стосується складів боєприпасів і виробничих потужностей.

Зеленський зазначив, що українські безпілотники вже можуть бити далеко вглиб Росії, але багато військових об’єктів захищені сучасною ППО, яку дронам важко подолати.

Tomahawk, який виробляє компанія RTX, має значно більшу дальність польоту, ніж ракети, які НАТО передавало Україні до цього — до 1 000 миль проти приблизно 190 миль у американських ATACMS.

Крім того, Tomahawk набагато швидший за дрони й завдає більш потужних ударів. Україна намагається компенсувати небажання партнерів передавати далекобійну зброю, розробляючи власні системи, як-от Palianytsia та Flamingo, але вони не мають такого багаторічного бойового досвіду, як Tomahawk.

За словами Зеленського, Трамп відповів йому «ми попрацюємо над цим», коли почув прохання про Tomahawk.

Американська сторона може бути занепокоєна ризиком ескалації у разі надання ракет, здатних діставати Москву, а також обмеженими запасами Tomahawk, виробництво яких займає багато місяців.

Зеленський сказав в інтерв’ю Axios, що якщо російські посадовці відмовляться припинити війну, їм слід знайти найближче бомбосховище. «Воно їм знадобиться у будь-якому випадку», — заявив президент.