Зеленський поговорив з Гутеррішем

Український президент Володимир Зеленский провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Під час розмови вони обговорили безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі.

“Запросив представника Організації Об’єднаних Націй на четверту зустріч радників з імплементації Формули миру”, – повідомив Зеленський.

Крім цього президент подякував Гутеррішу за окремий план щодо зимового сезону.

“Україна також розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік”, – додав глава держави.