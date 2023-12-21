Політика

Зеленський поговорив з Гутеррішем

21 Грудня 2023 17:46
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зеленський, оон

Український президент Володимир Зеленский провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Під час розмови вони обговорили безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі.

“Запросив представника Організації Об’єднаних Націй на четверту зустріч радників з імплементації Формули миру”, – повідомив Зеленський.

Крім цього президент подякував Гутеррішу за окремий план щодо зимового сезону.

“Україна також розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік”, – додав глава держави.


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