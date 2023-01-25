Зеленський подякував Байдену за рішення про передачу Україні 31 танка Abrams

Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру Джозефу Байдену за рішення надати Україні танки Abrams.

“Дякую Джозефу Байдену за чергове сильне рішення – надати Україні танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об’єднаний заради спільної мети – звільнення від загарбників України. Рухаємось вперед!” , – написав Зеленський у Twitter.

Дякую @POTUS за чергове сильне рішення – надати 🇺🇦 танки Abrams. Вдячний 🇺🇸народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об’єднаний заради спільної мети – звільнення 🇺🇦 від загарбників. Рухаємося вперед! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2023