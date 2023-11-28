Зеленський підписав закон про держбюджет-2024

Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про державний бюджет України на 2024 рік”.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на карту законодавчого акту на сайті парламенту.

Так, доходи в державному бюджеті на 2024 закладені на рівні 1,768 трлн грн, видатки бюджету – 3,35 трлн грн, дефіцит державного бюджету становитиме 1,57 трлн грн, зовнішні запозичення сягатимуть 41 млрд дол, прогноз реального рівня ВВП – 4,6%, прогноз щодо інфляції – 9,7%, середній курс гривні за рік прогнозується на рівні 40,7 грн за долар.