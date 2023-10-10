Зеленський не виступатиме у парламенті Румунії через прихильників РФ серед депутатів – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський скасував виступ у парламенті Румунії, де 10 жовтня перебуває з візитом. Румунські ЗМІ припускають, що виступ скасували через “депутатів з проросійськими симпатіями” у місцевому парламенті.

Про це повідомляє румунська служба “Радіо Свобода“.

Як відомо, Зеленський 10 вересня прибув з першим офіційним візитом до Румунії за час повномасштабної війни і вже зустрівся з президентом Клаусом Йоганнісом.

О 17 годині планувалася промова Зеленського у парламенті, але пресслужба Палати депутатів повідомила, що “спільне засідання Палати депутатів і Сенату у зв’язку зі зверненням президента України скасовано”, не надаючи пояснень.

Журналісти припускають, що таке рішення могли ухвалити через можливі спроби зірвати промову з боку депутатів “з проросійськими симпатіями”.