Політика

Зеленський не розуміє, чи жив Путін

19 Січня 2023 09:43
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зеленський

Президент України Володимир Зеленський не розуміє, з ким у Росії можливо вести переговори і не впевнений, що президент РФ Володимир Путін живий.

«Ми три роки робили все, щоби змогли дипломатією звільнити наші землі. Хтось не хотів, хтось не мав часу, хтось слав умови. Їх було багато і все з центром у Москві», – сказав він, виступаючи сьогодні по відеозв’язку на «Українському сніданку» у Давосі.

«Я не розумію, з ким і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється… телевізійники зрозуміють на «хромакеє», не зовсім розумію, що це він. Я не до кінця розумію, що він живий. Я не знаю, хто ухвалює рішення, що за коло осіб. Коли ми говоримо «мирні переговори», я не зовсім розумію з ким», – сказав Зеленський.

“Росія має знайти когось, а потім щось запропонувати”, – додав він.


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